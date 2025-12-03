Собянин прокомментировал оценку Москвы Уиткоффом

Собянин про мнение Уиткоффа о Москве: нас куда больше волнуют оценки москвичей

Мнение москвичей о столице волнуют власти гораздо больше, чем оценка американской делегации. Об этом в эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя оценку, которую городу дал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

2 декабря Уиткофф прилетел в российскую столицу для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи с российским лидером американский делегатрассказал о своей прогулке по Москве и назвал город удивительным.

«Я думаю, нас волнуют оценки москвичей в большей степени, чем американцев», — сказал Собянин.

По словам мэра, ему непонятно, почему иностранцы до сих пор удивляются виду российской столицы и откуда берутся их пугающие представления о ней. Собянин отметил, что подобные представления говорят о низком уровне информированности жителей других стран.

Переговоры России и США завершились в ночь на 3 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Во встрече также участвовали спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. Подробнее — в материале «Газеты.R

