Российская экс-учительница создала мошеннический сайт интим-услуг и попалась

Во Владимирской области экс-учительницу уличили в создании мошеннического сайта
true
true
true

Во Владимирской области 37-летняя экс-учительница создала мошеннический сайт интим-услуг и попалась. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Бывшая учительница информатики создала сайт с предложением интим-услуг, на котором размещались фиктивные анкеты. Злоумшыленница выманивала у клиентов «предоплату», обещая встречи, однако эти встречи не состоялись — известно о двух потерпевших, потерявших 14 тысяч и 9 тысяч рублей. Получив деньги, аферистка блокировала клиентов.

На допросе злоумышленница призналась, что сначала работала в этой же криминальной сфере по найму, а затем создала собственный сайт. Во время обыска у нее нашли семь банковских карт и шесть телефонов.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее российский школьник хотел вызвать проститутку и поплатился.

