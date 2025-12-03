На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, нужно ли удалять миндалины у детей

Врач Гамзатов: здоровье миндалин у детей зависит от гигиены полости рта
true
true
true
close
Freepik.com

Простуды и больное горло у детей в холодное время года могут заставить родителей задуматься об операции по удалению миндалин. Однако в большинстве случаев необходимости в хирургическом вмешательстве нет. Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании СберЗдоровье Калсын Гамзатов.

«Дело в том, что в детстве небные миндалины участвуют в формировании иммунитета, поэтому их обычно не удаляют полностью, а подрезают. Часто это проводится вместе с удалением аденоидов», — объяснил эксперт.

Он рассказал, что удалять миндалины необходимо лишь в том случае, если воспаления возникают слишком часто или провоцируют гнойные осложнения. При этом здоровье миндалин во многом зависит от качественной гигиены полости рта и полноценного правильного питания. Кроме того, к появлению проблем приводят некоторые заболевания ЖКТ.

Врач также напомнил о необходимости обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни. По его словам, запущенный тонзиллит опасен как для детей, так и для взрослых.

Врач-педиатр сети «Клиника Фомина» Дарья Иванова до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что препараты, разжижающие мокроту, могут привести к серьезным осложнениям у детей, например, к бронхиту. Она посоветовала не давать детям сиропы от кашля без острой необходимости.

Ранее россиянам рассказали, могут ли зимние прогулки без шапки вызвать менингит.

