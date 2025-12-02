На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орске мужчина устроил стрельбу на улице, чтобы запугать бизнесмена

В Орске мужчина стрелял по окнам из-за конфликта с бизнесменом
Telegram-канал Полиция Оренбуржья

В Оренбургской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе по зданию, принадлежащему местному бизнесмену. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел на ул. Металлистов. Неизвестный открыл огонь по окнам здания, разбив несколько окон. Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 33-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина хотел запугать предпринимателя, с которым у него произошел конфликт из-за финансов.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Известно, что ранее орчанин не имел проблем с законом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

До этого в Тюмени полицейские нашли мужчину, стрелявшего из автомата около ЖК. Сначала под окнами ЖК «Домашний» заметили необычное скопление людей, а затем один из мужчин выпустил из оружия автоматную очередь. Жители дома немедленно вызвали полицейских.

Ранее в Бурятии неизвестные открыли стрельбу по машине и попали на видео.

