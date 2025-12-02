В Орске мужчина устроил стрельбу на улице, чтобы запугать бизнесмена

В Орске мужчина стрелял по окнам из-за конфликта с бизнесменом

В Оренбургской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе по зданию, принадлежащему местному бизнесмену. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел на ул. Металлистов. Неизвестный открыл огонь по окнам здания, разбив несколько окон. Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 33-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина хотел запугать предпринимателя, с которым у него произошел конфликт из-за финансов.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Известно, что ранее орчанин не имел проблем с законом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

