Пьяный россиянин угрожал жене вилкой и попал под статью

Житель села Поплевино стал фигурантом уголовного дела, когда в ходе пьяной ссоры едва не напал на жену с вилкой. Об этом сообщает УМВД Рязанской области.

53-летняя сельчанка вместе с мужем распивала спиртные напитки, в ходе застолья между супругами возникла ссора. Жена стала упрекать мужа в том, что он злоупотребляет алкоголем. В ответ мужчина схватил вилку и начал угрожать ей.

Испугавшись, женщина убежала в другую комнату, заперлась и вызвала полицию. Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело, вилка изъята в качестве вещественного доказательства. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Свердловской области пьяный мужчина избил жену и напал с ножом на полицейского.