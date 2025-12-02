На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина забила возлюбленного кувалдой после ссоры в Кемерово

В Кемерово будут судить женщину, забившую возлюбленного кувалдой
true
true
true
close
Shutterstock

В Кемерово 47-летнюю женщину будут судить за нападение на 46-летнего избранника с кувалдой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 октября в доме на улице 1-я Топкинская. Между женщиной и ее возлюбленным произошла ссора. В ходе конфликта она схватила кувалду и нанесла избраннику несколько ударов по голове и лицу.

В результате мужчина с травмами попал в больницу, однако медики не смогли его спасти. Он не выжил.

Следствие квалифицировало действия женщины по части 1 статьи 105 УК РФ. На период расследования ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее девушка избила работницу иркутского алкомаркета, приревновав к ней возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами