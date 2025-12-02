Женщина забила возлюбленного кувалдой после ссоры в Кемерово

В Кемерово 47-летнюю женщину будут судить за нападение на 46-летнего избранника с кувалдой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 октября в доме на улице 1-я Топкинская. Между женщиной и ее возлюбленным произошла ссора. В ходе конфликта она схватила кувалду и нанесла избраннику несколько ударов по голове и лицу.

В результате мужчина с травмами попал в больницу, однако медики не смогли его спасти. Он не выжил.

Следствие квалифицировало действия женщины по части 1 статьи 105 УК РФ. На период расследования ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

