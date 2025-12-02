Сбер представил спецпроект о людях в банковской сфере

В преддверии Дня банковского работника Сбер запустил спецпроект «Работа – зеркало души», посвященный сотрудникам банков, сообщает пресс-служба Сбера.

Проект расскажет о реальных случаях из повседневной практики банковских работников.

Проект представлен в формате интерактивного 3D-лендинга, благодаря которой можно будет увидеть ситуацию глазами самого сотрудника.

«Этот проект о конкретных людях. О том, что именно их решения, внимание к деталям, готовность сделать еще один шаг — это и есть человечность. Мы показываем, что работа — не просто функция, а отражение внутреннего мира человека», — рассказал управляющий директор-начальник центра развития бренда работодателя Сбера Денис Замалетдинов.