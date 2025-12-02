В Екатеринбурге брокер рассказал, что не принуждал школьниц к соитию

Брокер из Екатеринбурга заявил, что связь со школьницами была по согласию

В Екатеринбурге брокер, которого подозревают в надругательстве над девочками, не признал вину. Об этом сообщает Е1.

По словам адвоката, мужчина не уточнял реальный возраст девушки, так как она не вела себя как школьница младше 16 лет. При этом мужчина некоторое время ухаживал за пострадавшей.

Когда предприниматель захотел близости, девушка позвала подругу, чтобы та якобы просто посидела на кухне. В результате так и произошло, после совместного вечера он заплатил возлюбленной.

Когда мужчина снова стал намекать на близость, она заявила, что хочет, чтобы к ним снова присоединилась подруга, но уже в качестве участницы. В этот вечер после близости между парой возник конфликт и девушки уехали домой на оплаченном мужчиной такси.

Позже ему стали поступать угрозы. Шантажируя видео с того вечера, неизвестные вымогали у него пять миллионов рублей.

Экспертиза показала, что мужчина не склонен к педофилии.

Мужчину обвинили в соитии с несовершеннолетними летом. Он якобы общался с 14-летней девушкой в течение двух месяцев, одаривая подарками и ухаживая. В педофилии его обвинила мать одной из школьниц.

