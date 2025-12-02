На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Незнакомец наблюдал за 17-летней девушкой в Челябинске и распылил ей перцовку в лицо

В Челябинске на 17-летней девушке в лицо распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 1 декабря. Незнакомый мужчина некоторое время наблюдал за девушкой-подростком, а затем подошел к ней и распылил несовершеннолетней в лицо перцовый баллончик. После содеянного злоумышленник скрылся с места.

В результате девушка получила химический ожог. Пострадавшей на месте помогли прохожие.

По факту произошедшего было подано заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего.

До этого неизвестный залил перцовым газом петербурженку и двух ее дочек. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а матери и ее детям потребовалась медицинская помощь.

Ранее белгородка распылила перцовый баллончик в глаза школьнице, она получила ожог.

