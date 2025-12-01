Юрист рассказал, из-за каких ошибок при покупке недвижимости можно потерять жилье

Не потерять новое жилье удастся, если не соглашаться на заниженную относительно рыночной цену и не поддаваться эмоциям. При этом важно знать, как в случае оспаривания сделки защитить свои права. Об этом Life рассказал управляющий партнер правового бюро «Стратегия» Антон Кожевников.

Юрист объяснил, что причинами, по которым сделки оспариваются, чаще всего бывают отсутствие согласия одного из супругов, банкротство продавца, претензии третьих лиц, нарушения корпоративных процедур и дееспособность продавца.

«Если недвижимость была совместно нажитым имуществом, а второй супруг не давал нотариального согласия на продажу, или продавец был признан банкротом, его кредиторы могут оспорить отчуждение. Также сделки оспариваются, если у предыдущего собственника были невыполненные обязательства или если продавцом выступала компания без одобрения участников», — рассказал специалист.

Он отметил, что защита сделки строится на доказательствах добросовестности покупателя. По словам эксперта, важны история поиска недвижимости, финансовая прозрачность, осмотрительность и участие в сделке профессионалов. Укрепить позицию в суде помогут договор с агентством, скриншоты объявлений, выписки по счетам, а также проверка продавца по базам данных. Кроме того, усилить доказательственную базу может нотариальная сделка, а свидетели способны подтвердить нормальное состояние продавца.

Юрист предупредил, что покупатель рискует лишиться недвижимости из-за ряда ошибок. По его словам, важно не поддаваться эмоциям, не соглашаться на относительно рыночной заниженную цену и, если есть сомнения, доверить участие в суде специалистам.

Ранее были названы факторы, которые должны насторожить при покупке жилья.