Украина и Норвегия договорились производить дроны для ВСУ

Шмыгаль: Украина и Норвегия совместно будут производить беспилотники для ВСУ

Украина и Норвегия договорились совместно производить беспилотники для ВСУ. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

«Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком», — написал Шмыгаль.

По его словам, следующим этапом станет развертывание пилотной производственной линии в 2026 году и параллельно работа над дальнейшим увеличением мощностей.

Шмыгаль добавил, что в ходе сотрудничества с Норвегией, Украина поделится своими инновациями, а от Норвегии получит производственную площадку, которая обеспечит ВСУ современными дронами.

28 ноября стало известно, что за неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам украинской военной промышленности. По данным Минобороны РФ, также были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по цехам производства беспилотников и живой силе противника.

Ранее в Британии оценили инвестиции России в производство беспилотников.