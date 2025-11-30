На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина и Норвегия договорились производить дроны для ВСУ

Шмыгаль: Украина и Норвегия совместно будут производить беспилотники для ВСУ
true
true
true
close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и Норвегия договорились совместно производить беспилотники для ВСУ. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

«Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком», — написал Шмыгаль.

По его словам, следующим этапом станет развертывание пилотной производственной линии в 2026 году и параллельно работа над дальнейшим увеличением мощностей.

Шмыгаль добавил, что в ходе сотрудничества с Норвегией, Украина поделится своими инновациями, а от Норвегии получит производственную площадку, которая обеспечит ВСУ современными дронами.

28 ноября стало известно, что за неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам украинской военной промышленности. По данным Минобороны РФ, также были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по цехам производства беспилотников и живой силе противника.

Ранее в Британии оценили инвестиции России в производство беспилотников.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами