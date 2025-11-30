На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Небольшой дождь и туман ожидаются в Москве в воскресенье
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Небольшой дождь, туман, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, морось, вечером очаги туманов. Температура воздуха плюс 2 — плюс 5», — сказал он.

Синоптик добавил, что такие же прогнозы и на всю следующую неделю.

24 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с наступлением календарной зимы в Москве не ожидается резких изменений в погоде, в том числе похолодания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что декабрь в Москве и Московской области не будет слишком сухим, но и сильных снегопадов не ожидается. Количество осадков прогнозируется около климатической нормы.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать похолодания.

