В Киеве отменена воздушная тревога

В Киеве объявили об отмене воздушной тревоги

В Киеве отменили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные сервиса министерства цифровой трансформации республики.

Продолжительность режима тревоги в украинской столице составила порядка полутора часов.

В настоящий момент сирены звучат в шести регионах — Житомирской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Прошлой ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После ударов по объектам энергетики западная часть украинской столицы была обесточена. В Голосеевском и Соломенском районах города в результате падения обломков при ударах ракет и беспилотников на нежилые помещения и открытые территории произошли пожары.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в системе водоснабжения на правом берегу Киева упало давление.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее в администрации Киева сообщили, что часть города остается временно без теплоснабжения.