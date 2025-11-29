В ДНР открыли музей об истории Мариуполя

Якушев и Пушилин открыли музей «Поле битвы: Мариуполь» в ДНР

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин открыли музей «Поле битвы: Мариуполь» об истории города, сообщается на сайте партии.

Как отметил Якушев, проект реализован по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«В музей вложены частные инвестиции, в его создании принял участие президентский Фонд культурных инициатив. Общими усилиями мы получили место, где отражены очень сложные исторические события, происходившие в Мариуполе», — сказал он.

Якушев добавил, что город дважды был в оккупации.

«Здесь видно, что и в период Великой Отечественной войны и в наши дни, к сожалению, нацизм и неонацизм существовали на нашей планете. Поэтому наша задача — сделать все, чтобы победить эту нечисть», — заявил он.

В музее представлены тематические залы, интерактивные проекции, а также выставки документов и личных историй участников боевых действий.

В музее планируется проведение лекций, кинопоказов, семинаров и временных выставок.

Также в музее организуют штаб общественной поддержки и региональную общественную приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.