В Ленобласти фура придавила двух водителей, менявших колеса

В Ленобласти два водителя не выжили после аварии с фурой
Госавтоинспекция СПб и ЛО

Сотрудники ГИБДД Ленобласти выясняют обстоятельства аварии с участием большегрузов. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел на Московском шоссе. По предварительным данным, две фуры остановились на выделенной полосе, чтобы поменять колеса. В момент, когда водители работали с колесами, грузовик марки Volvo врезался в машины и наехал на людей.

В результате водители получили травмы, спасти их не удалось. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Приангарье произошла авария с участием легковой машины и фуры. На кадрах с места видно, как один из автомобиле смяло.

В ДТП водитель и пассажиры иномарки не выжили. Среди них было трое детей: двухлетние девочки-близняшки, которые были детьми водителя, а также десятилетняя дочь его соседей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Ранее на Ямале поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде.

