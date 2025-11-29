Россиянка подала на экс-возлюбленного в суд из-за кошки

В Барнауле мужчина украл кошку у своей экс-избранницы, и та подала на него в суд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел после расставания пары. Мужчина, который был против животных дома, отправил свою знакомую в жилище экс-возлюбленной под предлогом того, что ей якобы нужно было сделать маникюр. В ходе визита женщина похитила кошку по кличке Муся, которую бывшей избраннице мужчины подарила подруга.

Мировой суд рассмотрел гражданское дело и принял решение оставить животное с женщиной — мужчине предписали вернуть питомицу и выплатить судебную госпошлину. Однако он утверждает, что кошка сбежала, и он не знает, где она находится.

