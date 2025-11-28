На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восьмилетняя девочка сломала позвоночник в российском батутном центре

В Татарстане ребенок сломал позвоночник в батутном центре
КДМЦ - Камский детский медицинский центр/VK

В Татарстане восьмилетняя девочка получила перелом позвоночника в батутном центре. Об этом сообщает КДМЦ.

Инцидент произошел в батутном центре, куда девочка пришла на детский день рождения. По словам ее матери, ребенок прыгал под присмотром инструктора, однако после одного из прыжков у малолетней возникли сильные боли в спине.

В результате обследования у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшую поместили на вытяжку позвоночника, ей предписано четыре месяца без физической активности и последующее ношение корсета.

До этого в Хабаровске студентка сломала позвоночник, пытаясь выбраться из общежития по простыням. Теперь ей предстоит длительное восстановление.

Ранее в Петербурге невеста сломала руку за два часа до свадьбы.

