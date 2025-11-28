Восьмилетняя девочка сломала позвоночник в российском батутном центре

В Татарстане восьмилетняя девочка получила перелом позвоночника в батутном центре. Об этом сообщает КДМЦ.

Инцидент произошел в батутном центре, куда девочка пришла на детский день рождения. По словам ее матери, ребенок прыгал под присмотром инструктора, однако после одного из прыжков у малолетней возникли сильные боли в спине.

В результате обследования у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшую поместили на вытяжку позвоночника, ей предписано четыре месяца без физической активности и последующее ношение корсета.

