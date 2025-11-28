Альфа-Банк запустил тревел-гранты для молодых ученых

Альфа-Банк презентовал на конгрессе молодых ученых новую программу для их поддержки, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках инициативы банк выделяет тревел-гранты на поездки студентов и преподавателей вузов-участников проекта на образовательные и научные мероприятия, в том числе конференции, стажировки, форумы, обучение, конкурсы, олимпиады, а также спортивные и культурные события, проходящие как в России, так и за рубежом.

«Мы считаем важным поддерживать таланты и уверены, что подобные проекты станут серьезным стимулом для развития будущего поколения профессионалов», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Cообщается, что гранты оформляются исключительно безналичным способом — через оплату авиабилетов и проживания туристическим агентством-партнером банка.



Каждый вуз получает финансирование размером в два млн рублей. Победителей выбирает само учебное заведение, решение подлежит одобрению банком перед финансированием путешествия агентством.

Отмечается, что участниками программы уже стали 11 ведущих российских вузов, включая Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Высшую школу экономики (ВШЭ) и Московский физико-технический институт (МФТИ).

В банке сообщили, что на втором этапе развития программы количество вузов увеличится.