Аэропорт Тамбова возобновил работу

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова (Донское) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Тамбова ввели ограничения 26 ноября примерно в 23:55 (мск).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

