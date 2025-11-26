На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязани у женщины выпали внутренние органы, ее спасли

В Рязани врачи прооперировали женщину с выпадением половых органов
true
true
true
close
Freepik.com

Жительнице Рязани провели уникальную для региона операцию, во время которой выполнили сразу несколько вмешательств за раз. Об этом сообщает областной перинатальный центр.

Несколько лет пациентка жаловалась на выпадение внутренних половых органов. Помимо этого, специалисты диагностировали у нее миому матки.
После проведения всех осмотров, специалисты решили за одну операцию вылечить все патологии. Такой способ, по мнению врачей, лучше, чем несколько манипуляций подряд.

«Это позволяет оказать помощь пациенту сразу по нескольким направлениям, уменьшить время восстановления после операции, провести несколько объёмов лечения за одно обезболивание», – сообщается в публикации.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо. Вскоре ее выпишут из больницы.

До этого в Набережных Челнах у мужчины после нескольких драк стала распадаться челюсть, в какой-то момент она начала гнить. Медики смогли восстановить кость и зафиксировали ее.

Ранее в Тюмени спасли пенсионера, который по ошибке закапал в глаза медицинский спирт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами