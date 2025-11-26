На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, который поднялся на высоту 11,4 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Выброс пепла произошел в 16:00 по местному времени (07:00 по мск). Его шлейф протянулся на 70 км на восток и северо-восток от вулкана. Специалисты предупредили, что активность Безымянного опасна для авиаперевозок.

По данным РИА Новости, в поселке Усть-Камчатск зафиксировали выпадение пепла, жителям выдают маски.

По прогнозам вулканологов, ожидается взрывное извержение Безымянного, во время которого столб пепла поднимется на высоту до 15 км и частично осядет в населенных пунктах Камчатского края.

19 ноября в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В высоту пепел поднялся на две тысячи метров над кратером. В связи с этим уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Ранее в Эфиопии местные жители приняли извержение древнего вулкана за взрыв бомбы.