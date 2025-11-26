На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,4 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, который поднялся на высоту 11,4 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Выброс пепла произошел в 16:00 по местному времени (07:00 по мск). Его шлейф протянулся на 70 км на восток и северо-восток от вулкана. Специалисты предупредили, что активность Безымянного опасна для авиаперевозок.

По данным РИА Новости, в поселке Усть-Камчатск зафиксировали выпадение пепла, жителям выдают маски.

По прогнозам вулканологов, ожидается взрывное извержение Безымянного, во время которого столб пепла поднимется на высоту до 15 км и частично осядет в населенных пунктах Камчатского края.

19 ноября в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В высоту пепел поднялся на две тысячи метров над кратером. В связи с этим уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Ранее в Эфиопии местные жители приняли извержение древнего вулкана за взрыв бомбы.

