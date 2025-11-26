На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать разрешала брату насиловать свою маленькую дочь и не села в тюрьму

В Австрии мать приводила маленькую дочь к брату, который насиловал ребенка
true
true
true
close
Freepik

Жительница Австрии позволяла своему неродному брату насиловать свою дочь в течение нескольких лет. Об этом сообщает Krone Zeitung.

По данным издания, дядя совершал преступления в отношении девочки в период с 2000 по 2008 год. У женщины две дочери, которых она приводила к бабушке, где также жил 23-летний родственник. В гостях мужчина нередко насиловал несовершеннолетнюю и пытал.

Отмечается, что мать знала о происходящем, но продолжала приводить девочек к дяде. Уже во взрослом возрасте у пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Девушка также стала преступницей и попала в тюрьму, в которой выяснились причины такого поведения.

Изначально мать отвергала все обвинения, но вскоре и она, и ее неродной брат признались в содеянном. Основного фигуранта приговорили к четырем годам лишения свободы. В его случае суд учел умственную отсталость. Мать получила один год условно.

Ранее в российском регионе отправили в колонию мужчину, который 10 лет насиловал падчерицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами