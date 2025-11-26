Мать разрешала брату насиловать свою маленькую дочь и не села в тюрьму

В Австрии мать приводила маленькую дочь к брату, который насиловал ребенка

Жительница Австрии позволяла своему неродному брату насиловать свою дочь в течение нескольких лет. Об этом сообщает Krone Zeitung.

По данным издания, дядя совершал преступления в отношении девочки в период с 2000 по 2008 год. У женщины две дочери, которых она приводила к бабушке, где также жил 23-летний родственник. В гостях мужчина нередко насиловал несовершеннолетнюю и пытал.

Отмечается, что мать знала о происходящем, но продолжала приводить девочек к дяде. Уже во взрослом возрасте у пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Девушка также стала преступницей и попала в тюрьму, в которой выяснились причины такого поведения.

Изначально мать отвергала все обвинения, но вскоре и она, и ее неродной брат признались в содеянном. Основного фигуранта приговорили к четырем годам лишения свободы. В его случае суд учел умственную отсталость. Мать получила один год условно.

Ранее в российском регионе отправили в колонию мужчину, который 10 лет насиловал падчерицу.