Россиян предупредили о мошенниках в онлайн-магазинах перед Новым годом

RT: в предновогодний период мошенники традиционно усиливают свою активность
Barillo_Images/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники становятся активнее перед новогодними праздниками. Свою деятельность они активизируют и в интернет магазинах, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT.

«В эти дни мошенники полагаются на эмоциональность и спешку людей в период подготовки к праздникам. Наиболее часто схемы связаны с покупательским ажиотажем. Появляется множество фейковых интернет-магазинов с «новогодними скидками», — сказал он.

Людей заманивают скидками на подарки и деликатесы на новогодний стол, отметил Зыков.

Также аферисты используют формат услуг, когда люди пытаются вызвать Деда Мороза или забронировать билеты на новогодние мероприятия, и в итоге остаются без денег. Кроме того, «новогодние розыгрыши» и «акции» в соцсетях и мессенджерах, когда пользователю сначала сообщают о выигрыше или бонусе, а затем просят ввести номер карты, злоумышленники тоже получают важные данные.

Ранее мошенники создали сотни сайтов для кражи денег у участников СВО.

