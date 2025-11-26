На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти задержали главу лесничества по делу о мошенничестве

Глава Морозовского лесничества Ленинградской области задержан за мошенничество
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Глава Морозовского лесничества задержан в Ленинградской области по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, глава фирмы вместе с руководителем Морозовского лесничества и иными лицами ввели в заблуждение сотрудников комитета по природным ресурсам Ленобласти, а также сотрудников акционерного общества. Они подделали документы о выполнении условий договоров по восстановлению лесов и подготовке почвы, а также по посадке саженцев и агротехническом уходе. После чего фигуранты получили более 40 млн руб. за работу, которая не была выполнена.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте фигурантов дела. Силовиками проведены обыски в лесничестве, коммерческих организациях, а также в местах проживания фигурантов. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия преступления, а также иные эпизоды и лица.

До этого СК завершил следствие по делу о хищении 2,2 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа «Десятым подшипниковым заводом». На данный момент обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

Ранее арестованного по делу о мошенничестве и взяточничестве генерала выпустили из СИЗО.

