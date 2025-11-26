Названы условия, при которых работодатель может запретить есть на рабочем месте

Работодатель имеет право запретить сотрудникам есть на рабочем месте, если ограничение связано с безопасностью, санитарией, спецификой оборудования или форматом обслуживания клиентов. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Специалист объяснила, что запрет на прием пищи на рабочем месте может действовать в медицинских учреждениях, на производстве или в обслуживающих организациях. Также такие ограничения могут вводиться и в офисах, но работодатель должен отразить правила в документах.

Юрист отметила, что право сотрудника на перерыв для отдыха и питания закреплено в Трудовом кодексе РФ, согласно которому его продолжительность составляет от 30 минут до двух часов. При этом на практике организации зачастую дают на обед один час. По словам эксперта, этот перерыв не включен в рабочее время, и работник имеет право использовать его по своему усмотрению.

Штрафы за прием пищи на рабочем месте незаконны, предупредила специалист. Она объяснила, что работодатель может применять исключительно дисциплинарные меры, такие как замечание, выговор или увольнение. Кроме того, при этом он обязан соблюдать установленную процедуру.

«Если сотрудник считает, что его права на отдых и питание нарушаются, первым шагом должно быть обращение к работодателю или в отдел кадров за разъяснением правил. Важно убедиться, что введенные ограничения действительно закреплены в локальных документах и доведены до сведения работников под подпись», — рассказала юрист.

По ее словам, в случае отсутствия прозрачных требований или необоснованного запрета сотрудник вправе направить письменное обращение работодателю с просьбой устранить нарушение. Если же этот диалог не принесет результата, работник может обратиться в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру, заключила Лукинова.

