Москвичам пообещали обильные снегопады в ближайшее время

Гидрометцентр: предстоящим вечером и ночью в Москве может выпасть до 3 см снега

Вечером 25 ноября и в ночь на 26-е в Москве может выпасть до 3 сантиметров снега. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Предстоящим вечером и ночью в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, количество осадков может составить 3-5 мм, а временный прирост снега - до 3 см», — сказали журналистам.

По данным специалистов, в этот период температуры в российской столице будут колебаться от +1°C до -1°C. Подует южный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. В некоторых районах, уточнили в Гидрометцентре, ожидается налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что первый зимний месяц в Москве и Московской области не будет слишком сухим, но и сильных снегопадов не ожидается. При этом она предупредила, что усиленные ноябрьские дожди со снегом в столице приведут к гололеду к концу недели.

Ранее синоптик предупредил об аномальных морозах на Севере Сибири, Урала и Якутии.