В Госдуме объяснили, кому прежде всего необходима «Школа будущих родителей»

Председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Ридусом» прокомментировала планы Министерства науки и высшего образования РФ запустить программу «Школа будущих родителей» для студентов. По мнению парламентария, такие курсы пригодятся не только учащимся колледжей и вузов, но и подросткам.

«Очень одобрительно отношусь к такой программе. Всех потряс случай в Забайкалье, когда 17-летняя студентка родила ребенка, бросила его в туалете и заявила, что не знала о беременности. Вопросы подготовки таких малолетних мам должны брать на себя взрослые», — сказала Останина.

Издание «Ведомости» до этого сообщило, что Минобрнауки проведет в 2026 году курсы для молодых мам и пап в российских университетах. В «Школе будущих родителей» студентам помогут развить навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни и ведению бюджета. Отмечается, что учащиеся также смогут обратиться за помощью психологов, педиатров и репродуктологов.

Участие в проекте смогут принять в том числе уже существующие студенческие семьи. По данным ведомства, в российских вузах насчитывается около 50 тысяч таких семей, причем 13 тысяч из них уже воспитывают детей.

