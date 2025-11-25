На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, кому прежде всего необходима «Школа будущих родителей»

Депутат ГД Останина: Школа будущих родителей нужна, в том числе, подросткам
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Ридусом» прокомментировала планы Министерства науки и высшего образования РФ запустить программу «Школа будущих родителей» для студентов. По мнению парламентария, такие курсы пригодятся не только учащимся колледжей и вузов, но и подросткам.

«Очень одобрительно отношусь к такой программе. Всех потряс случай в Забайкалье, когда 17-летняя студентка родила ребенка, бросила его в туалете и заявила, что не знала о беременности. Вопросы подготовки таких малолетних мам должны брать на себя взрослые», — сказала Останина.

Издание «Ведомости» до этого сообщило, что Минобрнауки проведет в 2026 году курсы для молодых мам и пап в российских университетах. В «Школе будущих родителей» студентам помогут развить навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни и ведению бюджета. Отмечается, что учащиеся также смогут обратиться за помощью психологов, педиатров и репродуктологов.

Участие в проекте смогут принять в том числе уже существующие студенческие семьи. По данным ведомства, в российских вузах насчитывается около 50 тысяч таких семей, причем 13 тысяч из них уже воспитывают детей.

Ранее россияне назвали навыки, нужные для будущей профессии детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами