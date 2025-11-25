Педагог объяснила, почему не стоит делить школьников на «гуманитариев» и «технарей»

Разделение школьников на «технарей» и «гуманитариев» является упрощенным взглядом на способности человека, который не может в полной мере охватить и проанализировать истинный потенциал. Таким мнением в разговоре с «Известиями» поделилась педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.

«Когда мы говорим про своего ребенка «он у меня гуманитарий» или «он у меня технарь», мы невольно навешиваем ярлык и ограничиваем его, не учитывая всех особенностей. В школьном возрасте, когда формируются основные навыки и представление о мире, такое клеймо может быть вредно. Оно способно испортить будущее ребенку: ему могут сказать, что он гуманитарий, а на самом деле у него были скрытые технические способности, которые можно было бы проявить при другом подходе, и наоборот», — объяснила специалист.

По ее словам, у всех детей преобладают разные стили и способы мышления. Однако это не говорит об их неспособности к другому типу, а указывает исключительно на первоначальные склонности, рассказала педагог. При этом на восприятие школьных предметов сильное влияет то, как их преподают. Эксперт объяснила, что ученикам может быть непонятно, как им пригодятся те или иные знания, из-за чего им становится скучно.

Специалист добавила, что порой неспособность школьника понять какой-либо предмет связана с тем, что на начальном этапе он не смог освоить новую информацию или пропустил одну из тем. По словам педагога, самостоятельно восполнить такие пробелы практически невозможно, поэтому стоит обратиться за помощью к преподавателям.

Эксперт предупредила, что само разделение на «гуманитариев» и «технарей» может стать «самосбывающимся пророчеством». Если школьнику постоянно говорят, что ему «не дано» понять какую-либо науку, он невольно начинает в это верить и даже не предпринимает попыток разобраться, принимая навязанную роль.

