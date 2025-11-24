Аэропорт Домодедово приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 12:55 мск.

В ночь на 24 ноября ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Пензы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее российские военные сбили более 340 украинских дронов за сутки.