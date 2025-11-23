Россиянам назвали пять главных ошибок при покупке квартиры у моря

Почти половина покупателей квартир у моря сталкивается с разочарованием после первого межсезонья. Чтобы инвестиция не превратилась в обузу, к выбору нужно подходить с холодным расчетом. О ключевых ошибках и способах их избежать «Газете.Ru» рассказала директор по продажам ЖК «Белые Пески» СЗ «Развитие» Наталья Шипилова.

Первая и самая распространенная ошибка — покупка вслепую, основанная на летних впечатлениях.

«Покупатели часто видят курорт только в сезон — с шумными пляжами и открытой инфраструктурой. Но зимой картина меняется: улицы пустеют, транспорт ходит реже, многие заведения закрыты, а базовые услуги становятся недоступными», — предупредила Шипилова.

Эксперт посоветовала специально приехать в выбранное место в ноябре или январе, чтобы оценить реальную жизнь в межсезонье.

«Проверьте работу общественного транспорта, медицинских учреждений и магазинов. Выбирайте локации с постоянными жителями — это гарантия, что инфраструктура будет работать вне туристического сезона», — сказала она.

Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в погоне за видом из окна в ущерб качеству строительства.

«Панорамные окна — это эстетично, но они не спасут от сырости и холода, если в доме плохая теплоизоляция», — отметила Шипилова. Вместо вида на море эксперт рекомендует обращать внимание на современные системы вентиляции с рекуперацией тепла, наличие гидроизоляционной мембраны в стенах и специальные антикоррозийные покрытия для металлических элементов.

Еще один типичный просчет — игнорирование особенностей управляющей компании.

«Важно понимать, как будет обслуживаться дом в межсезонье, — объяснила Шипилова. — Уточните график вывоза мусора, уборки территории, работы консьержа. В некоторых комплексах зимой сокращают штат, что сказывается на комфорте проживания». Эксперт рекомендует изучить договор с УК и пообщаться с будущими соседями.

Четвертая ошибка — неучет скрытых расходов. Многие недооценивают дополнительные траты на содержание недвижимости у моря.

«Покупатели считают цену квадратного метра, забывая про ежегодные затраты. В морском климате нужно закладывать в бюджет расходы на антикоррозийную обработку металлоконструкций, противогрибковую обработку стен и консервацию системы водоснабжения на зимний период, особенно если вы рассматриваете частный дом», — предупредила эксперт. Дополнительные статьи расходов включают повышенные затраты на отопление, специальные моющие средства для борьбы с солевыми отложениями и более частый ремонт фасадных покрытий.

Пятым заблуждением Шипилова считает миф о доходной аренде.

«Расчеты, основанные на летних ценах, не учитывают сезонность. Для получения стабильного дохода рассматривайте объекты в городах с круглогодичным потоком туристов или деловых путешественников, а также заранее просчитайте период окупаемости с учетом межсезонья», — советует специалист.

В большинстве курортных городов арендный рынок «засыпает» на 8–9 месяцев, а цены падают на 40–60%, поэтому при оценке инвестиционной привлекательности стоит анализировать не только пиковые летние показатели, но и зимние цены на аренду.

«Собираясь подписывать договор, задайте себе вопрос: готовы ли вы жить здесь в ноябре? Проверьте не только сам объект, но и его окружение в несезонное время, просчитайте реальные расходы на содержание и только тогда принимайте окончательное решение», — резюмировала Шипилова. Эксперт также посоветовала обращаться к местным риэлторам, которые знакомы с особенностями региона и могут предоставить актуальную информацию о сезонных колебаниях цен и востребованности аренды.

