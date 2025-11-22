В Польше начали спецоперацию после взрыва на железной дороге

Полиция Польши начала спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге

Полиция Польши на фоне взрыва ведущих на Украину железнодорожных путей начала спецоперацию под кодовым названием «Путь». Об этом сообщили на сайте главной комендатуры полиции республики.

«20 ноября этого года президент Республики Польша подписал постановление об использовании частей и подразделений Вооруженных сил Польши для оказания помощи полиции. Сегодня главный командующий полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием «Путь», — говорится в сообщении.

В комендатуре добавили, что целями операции стали противодействие актам диверсии на железнодорожной инфраструктуре и охрана общественной безопасности.

19 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии на польской железной дороге. Политик сообщил, что разговаривал с украинским лидером по телефону.

Туск до этого заявлял, что взрыв на железнодорожных путях в Польше устроили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.