В России хотят ускорить возведение дорог в регионах

В России хотят ускорить возведение автомобильных дорог, мостов, котельных и других значимых для региона объектов. Для этого первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил внести поправки в закон о госзакупках, которые расширят возможность заключения контрактов заказчиков с единственным поставщиком. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По мнению Шейкина, проблемой является то, что при отсутствии конкуренции на торгах или наличии лишь одного претендента закупки считаются несостоявшимися. В результате этого происходит срыв сроков ввода объектов и увеличение расходов.

«Действующие жесткие ограничения на применение закупок у единственного поставщика приводят к необоснованному увеличению сроков реализации, сужают круг потенциальных исполнителей, повышают риски срыва ввода объектов и снижают эффективность бюджетных расходов», — отметил сенатор.

Он предложил ввести специальное основание для заключения контрактов с единственным поставщиком в случае соблюдения ряда условий, среди которых наличие заключения ФАС об отсутствии конкуренции на рынке, наличие комплексного экономико-технического обоснования и применение механизма только для контрактов, максимальная цена которых выше порогового значения, которое установило Правительство.

