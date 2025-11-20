На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят ускорить возведение дорог в регионах

Сенатор Шейкин: строительство дорог ускорят поправки в закон о госзакупках
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России хотят ускорить возведение автомобильных дорог, мостов, котельных и других значимых для региона объектов. Для этого первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил внести поправки в закон о госзакупках, которые расширят возможность заключения контрактов заказчиков с единственным поставщиком. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По мнению Шейкина, проблемой является то, что при отсутствии конкуренции на торгах или наличии лишь одного претендента закупки считаются несостоявшимися. В результате этого происходит срыв сроков ввода объектов и увеличение расходов.

«Действующие жесткие ограничения на применение закупок у единственного поставщика приводят к необоснованному увеличению сроков реализации, сужают круг потенциальных исполнителей, повышают риски срыва ввода объектов и снижают эффективность бюджетных расходов», — отметил сенатор.

Он предложил ввести специальное основание для заключения контрактов с единственным поставщиком в случае соблюдения ряда условий, среди которых наличие заключения ФАС об отсутствии конкуренции на рынке, наличие комплексного экономико-технического обоснования и применение механизма только для контрактов, максимальная цена которых выше порогового значения, которое установило Правительство.

Ранее в Госдуме не поддержали покупку квартир по частям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами