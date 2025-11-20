Россиянам назвали уникальное соединение, которое бодрит лучше, чем кофе

Янтарную кислоту считают одним из самых эффективных натуральных стимуляторов энергии и омоложения. Об этом в беседе с РИАМО сообщила нутрициолог, косметолог-эстетист бренда EGENY Мария Ляшенко. Это органическое соединение, по ее словам, «разгоняет» метаболизм, оберегает клетки от деградации, улучшает работу мозга, а также помогает организму адаптироваться к внешним факторам.

Регулярное употребление янтарной кислоты снижает мышечное напряжение и ускоряет восстановление после нагрузок, отметила специалист.

«В отличие от кофеина, который временно подстегивает нервную систему и может приводить к тахикардии, скачкам давления и тревожности, янтарная кислота действует глубинно, запуская естественные процессы в клетках без побочных эффектов. Она улучшает утилизацию кислорода и стабильно поддерживает на должном уровне выработку энергии, не вызывая привыкания», — рассказала Ляшенко.

Для безопасного и эффективного применения добавки она посоветовала проконсультироваться с врачом.

Согласно исследованию ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 50% россиян пьют кофе несколько раз в день. Еще 22% выпивают как минимум одну чашку за день. Полностью отказываются от кофе лишь 12% опрошенных. Остальные 6% пьют этот напиток несколько раз в неделю, 5% — пару раз в месяц, еще 5% — только по особым случаям.

