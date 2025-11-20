На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирской области мужчина поджег дом с тремя детьми внутри

В Новосибирской области мужчину задержали за попытку сжечь людей в доме
Прокуратура Новосибирской области

Житель Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела после поджога дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Нагорное. В этот момент в частном доме находились шесть человек, в том числе трое детей в возрасте от пяти до 12 лет.

По версии следствия, 56-летний местный житель пришел на веранду дома и поджег ее, после чего скрылся.

В результате находившиеся в доме люди смогли выбраться, их жизни ничто не угрожает.

По данным Сиб.фм, причиной поджога стал конфликт с одним из взрослых людей в доме. После инцидента семью приютила их родственница, которая проживает на той же улице.

До этого в Воронежской области женщина сожгла дом соседки из ревности. Фигурантка узнала, что ее супруг сожительствует с пострадавшей, поэтому из ревности решила расправиться с конкуренткой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее россиянка из ревности подожгла мебель, на которой спали ее знакомые.

