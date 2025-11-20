На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве Японии рассказали о сроках возобновления российских прямых рейсов в страну

Посольство Японии: Токио не запрещал РФ пролет через воздушное пространство
true
true
close
Eugene Hoshiko/AP

Правительство Японии не запрещало российским авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство. Об этом РИА Новости рассказали в японском посольстве в России.

Там рассказали, что ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно.

В дипмиссии добавили, что правительство Японии не вводило санкции против России, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через японское воздушное пространство.

Накануне сообщалось, что посольство Японии в России в ответ на запрос о возможном повышении визовых сборов с 2026 года заявило, что не планирует вводить плату за визы для россиян.

18 ноября стало известно, что японские авиакомпании заинтересованы в возобновлении прямых рейсов с Россией, поскольку существующие ограничения наносят значительный экономический ущерб. Согласно информации российской дипмиссии в Токио, крупнейшие японские перевозчики — Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) — вынуждены планировать маршруты через Европу, обходя российское воздушное пространство.

Ранее китайских граждан призвали избегать поездок в Японию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами