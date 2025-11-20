В посольстве Японии рассказали о сроках возобновления российских прямых рейсов в страну

Правительство Японии не запрещало российским авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство. Об этом РИА Новости рассказали в японском посольстве в России.

Там рассказали, что ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно.

В дипмиссии добавили, что правительство Японии не вводило санкции против России, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через японское воздушное пространство.

Накануне сообщалось, что посольство Японии в России в ответ на запрос о возможном повышении визовых сборов с 2026 года заявило, что не планирует вводить плату за визы для россиян.

18 ноября стало известно, что японские авиакомпании заинтересованы в возобновлении прямых рейсов с Россией, поскольку существующие ограничения наносят значительный экономический ущерб. Согласно информации российской дипмиссии в Токио, крупнейшие японские перевозчики — Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) — вынуждены планировать маршруты через Европу, обходя российское воздушное пространство.

