На Свердловской железной дороге потушили загоревшиеся цистерны с газом

Возгорание цистерн с газом на Свердловской железной дороге (СвЖД) ликвидировано. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

Пожар на перегоне Шамары — Кордон полностью потушен. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон. В результате происшествия повреждено 400 метров контактной сети и железнодорожные пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Пострадавших нет, не зафиксировано возгораний в лесном массиве.

Работники железной дороги приступили к восстановительным работам.

19 ноября сообщалось, что на границе Свердловской области около 17:47 по местному времени (15:47 мск) произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. После взрыва движение на перегоне было приостановлено, из-за чего возможны задержки пассажирских поездов. В тушении пожара участвовали 91 специалист областной противопожарной службы и бригад РЖД и 24 единицы специальной техники.

