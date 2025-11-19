На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock/Wirestock Creators

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал чиновник.

Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Также губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в министерстве обороны России, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Как отметили в Минобороны, боевой расчет «Искандер-М» уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

