Аэропорт Геленджика приостановил работу в целях безопасности

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение было опубликовано в 16:02 мск. Кореняко пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после длительного перерыва. Воздушная гавань пока принимает только внутренние рейсы и только в дневное время — с 08:30 до 20:00 мск. Современный терминал был построен в 2021 году, но из-за начала СВО на Украине его не могли открыть больше трех лет. Объем инвестиций в проект составил более 5 млрд рублей. Аэропорт рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала — 16,7 тысячи квадратных метров.

Как ожидают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на воздушную гавань в Сочи и повысит турпоток в регион в 1,5-2 раза. По данным РСТ, более 60% туристов добираются до Краснодарского края на машине, около 40% используют авиа- и ж/д-транспорт, при этом основная нагрузка приходится на Сочи.

