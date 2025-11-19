На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Геленджика приостановил работу в целях безопасности

Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение было опубликовано в 16:02 мск. Кореняко пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после длительного перерыва. Воздушная гавань пока принимает только внутренние рейсы и только в дневное время — с 08:30 до 20:00 мск. Современный терминал был построен в 2021 году, но из-за начала СВО на Украине его не могли открыть больше трех лет. Объем инвестиций в проект составил более 5 млрд рублей. Аэропорт рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала — 16,7 тысячи квадратных метров.

Как ожидают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на воздушную гавань в Сочи и повысит турпоток в регион в 1,5-2 раза. По данным РСТ, более 60% туристов добираются до Краснодарского края на машине, около 40% используют авиа- и ж/д-транспорт, при этом основная нагрузка приходится на Сочи.

Ранее россиянам объяснили, что такое план «Ковер» и почему из-за него закрывают небо над аэропортами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами