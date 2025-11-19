На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кота с «гусарскими усами» спасли в зоне спецоперации

«Мосветобъединение»: кота с «гусарскими усами» спасли на СВО и поселили в Москве
ГБУ «Мосветобъединение»

Кота с «гусарскими усами» по кличке Хвост спасли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила сеть государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединение» в Telegram-канале.

«Красавец с гусарскими усами и необычным именем Хвост спасен из зоны спецоперации», — говорится в публикации.

Там добавили, что пушистый «получил московскую прописку» и «стал пациентом Советской ветеринарной клиники».

«Сейчас Хвост проходит лечение у терапевта и УЗИ-диагноста», — отметили в сети ветклиник.

15 ноября сообщалось, что на Запорожском направлении российским военнослужащим подразделения «Восток» помогает кот по кличке Маркиз, сопровождающий войска на боевых заданиях.

Когда над позицией появляются украинские разведывательные или ударные беспилотные летательные аппараты, у животного меняется поведение: пушистого начинает трясти, а из сумки раздается стук задней лапки. Стрелок с позывным «Чукча» сравнил Маркиза с живым детектором «Булат», отметив, что вместо антенн у кота два маленьких уха.

Ранее сообщалось, что рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из подразделений российских войск в зоне специальной военной операции.

СВО: последние новости
