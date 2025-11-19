Стало известно, сколько молодых россиян испытывают трудности с планированием будущего

Трудности с планированием будущего испытывают 35% молодежи. Этим россиянам сложно спланировать жизненные события и сепарироваться от родителей. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко.

«Если говорить о способности планировать, то здесь неопределенность будущего становится для молодежи одной из ключевых проблем. Фактически 35% молодежи 18-30-летних говорят, что это значимая проблема: она мешает спланировать жизненные события, отделиться от родителей», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что неспособность планировать будущее усложняет процесс приобретения собственного жилья.

По словам Сушко, другими проблемами молодежи являются отсутствие денег или плохое материальное положение. Из-за этого испытывают трудности около 30% молодых людей. Они утверждают, что им сложно планировать и проводить свой досуг, поскольку на это у них нет достаточного количества средств, объяснил специалист.

HR-директор Коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что молодое поколение все чаще берет длительные перерывы от работы, предпочитая «перезагрузку» вместо карьерной гонки. Она отметила, что «микропенсии», во время которых человек восстанавливает силы и посвящает себя отдыху, стали новым трендом.

Ранее стало известно, сколько россиян нашли подработку в 2025 году.