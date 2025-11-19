Суд в Крыму приговорил женщину к 15 годам за госизмену

Жительницу Крыма осудили на 15 лет за передачу данных о складах кураторам из ВСУ

Жительницу Нижнегорского района Крыма приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Верховный Суд республики установил, что летом 2023 года 41-летняя женщина, выступавшая против проведения специальной военной операции, находясь в поселке Нижнегорском, собирала сведения о дислокации склада горюче-смазочных материалов, который обеспечивал российские военные подразделения.

По данным следствия, она передала фотографии и координаты объекта через мессенджер в чат-бот, который используется главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как уточнили в ведомстве, ее действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Суд назначил наказание в виде 15 лет колонии общего режима и дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

До этого в Североморске Мурманской области 27-летний мужчина получил 14 лет заключения по статье о госизмене и публичном оправдании терроризма.

Ранее в ДНР задержали местного жителя по делу о госизмене и подготовке теракта.