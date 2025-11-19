Женщина из Канады рассказала, что она увидела во время 3-минутной остановки сердца

Жительница Канады заявила, что трехминутная остановка сердца оказала на нее глубокое воздействие. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина по имени Келли Элвейнс почувствовала, что ей сложно дышать и наблюдаются проблемы с легкими, поэтому она вызвала медиков. Спустя непродолжительное время после звонка она потеряла сознание.

Медики в течение трех минут пытались реанимировать Элвейнс. В этот момент, по словам самой женщины, она почувствовала, что превращается в духа, потеряла ощущение личности, но вместе с тем якобы почувствовала осознание.

«Я оказалась в пространстве вне времени. Я словно оказалась во вселенной, полной крошечных огоньков», – рассказала женщина.

Спустя некоторое время она пришла в сознание.

До этого в Британии мужчина увидел потусторонний мир во время восьмиминутной остановки сердца. По его словам, он увидел прекрасный сад и услышал голоса близких.

Ранее ветеран армии США Чад Осинга рассказал о пережитом внетелесном опыте.