Беременная, которую выпроводили из больницы, родила на обочине через восемь минут

В США беременная, которую выгнали из больницы, родила на обочине
В США местная жительница родила на обочине. Семья женщины винит в случившемся врачей, которые якобы за незначительное время до потуг отправили женщину домой, так как, по их мнению, родовая деятельность не была в активной фазе. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, речь идет о больнице Franciscan Health Crown Point в Краун-Пойнт (штат Индиана). Родственники роженицы по имени Мерседес Уэллс рассказали, что в больницу женщину привез муж. Медперсонал, осмотрев пациентку, якобы отказал в госпитализации, несмотря на то, что сама роженица настаивала на том, что у нее активные схватки. Женщину усадили в инвалидную коляску и довезли до ее автомобиля на парковке. Через восемь минут после этого, как утверждает супруг Мерседес, он принял роды у жены прямо в машине, припарковавшись на обочине. И с матерью, и с ребенком все в порядке.

В пресс-службе больницы заявили, что начали внутреннее расследование по факту случившегося.

Ранее в Малайзии прохожие и водители приняли роды у женщины прямо на обочине трассы.

