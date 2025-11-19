На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье охранник вуза напал на студентку и ее мать

Во Владивостоке охранник института искусств напал на студентку и ее мать
true
true
true

Во Владивостоке студентка Института искусств заявила, что охранник вуза напал на нее и ее мать. Об этом сообщает NEWS.VL в Telegram-канале.

Канал опубликовал запись, на которой девушка и ее мать заходят в здание образовательного учреждения и начинают подниматься по лестнице, когда старшую женщину останавливает охранник. Мужчина тянет женщину за одежду, но когда она начинает кричать, останавливается.

После случившегося женщина написала заявление в полицию — она утверждает, что сотрудник службы безопасности применил к ней и ее дочери силу. Правоохранительные органы также приняли другое заявление, от охраны института, утверждающей, что «неизвестная женщина нарушила пропускной режим и устроила скандал». Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах конфликта.

По данным канала, инцидент может быть частью более масштабной проблемой, связанной с жалобами студентов в Минкульт. Информация о характере жалоб отсутствует.

Ранее хакеры взломали сайт и пропускную систему московского ГУУ.

