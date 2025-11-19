На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье школьник планировал поджечь кинотеатр на показе детского фильма

Mash: в Одинцово задержали школьника, который шел поджигать кинотеатр
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

Подростка из Подмосковья отправили в СИЗО после того, как он отправился поджигать кинотеатр. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 16-летний молодой человек планировал устроить поджог в кинотеатре «Юность» во время показа детского фильма.

«Оперативники ФСБ перехватили зумера по дороге, с канистрой бензина в руке», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что юноша действовал по инструкциям мошенников. Сначала они вынудили несовершеннолетнего сжечь военторг на Можайском шоссе, затем сказали о необходимости прийти в кинозал.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под арестом.

Подобный случай ранее произошел в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Школьник общался с новой знакомой и отправил ей геолокацию. После этого мошенники позвонили ему и сообщили, что он нарушил закон.

Позже он купил на заправке бензин и отправился в ТЦ.

Ранее в Новосибирске юноши устроили теракт на железной дороге и пошли под суд.

