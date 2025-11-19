На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рестораторы пожаловались на неравные условия конкуренции с супермаркетами

РБК: федерация рестораторов России обвинила магазины в обходе норм общепита
Cavan-Images/Shutterstock/FOTODOM

Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) заявила о неравной конкуренции с сетями, которые активно продают готовую еду и обходятся меньшими затратами. Об этом пишет РБК.

В организации направили обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину, хотя в парламенте отметили, что официальное письмо пока не поступало.

В ФРиО подчеркнули, что супермаркеты предлагают покупателям блюда, готовые к употреблению, и оборудуют зоны для их приема. По мнению организации, такая продукция по сути является аналогом общественного питания, однако обходится дешевле благодаря отсутствию строгих требований к помещениям, оборудованию и технологическим процессам.

Рестораторы также считают, что магазины не обеспечивают полноценные условия для приготовления и контроля качества еды. В торговых залах, по их данным, отсутствует четкое разделение производственных и потребительских зон, а санитарные нормы соблюдаются не везде, включая мойку для рук и туалеты.

Юристы подтвердили, что фуд-зоны в супермаркетах регулируются как розничная торговля, а не как общепит. По словам адвокатов, магазины продают товар, а не предоставляют услугу, поэтому работают по более мягким нормам, не требуя отдельной кухни или системы вентиляции. Если инициативу ФРиО поддержат, ритейлерам придется либо отказаться от зон для приема пищи, либо привести помещения в соответствие со стандартами общепита.

Ранее кофе в ресторанах и кофейнях резко подорожал.

