Путин поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил преподавателей российских вузов с Днем педагога
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем преподавателя высшей школы. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

В поздравительном письме глава государства выразил уважение профессорам, доцентам, преподавателям и ассистентам вузов, подчеркнув их роль в формировании студентов и аспирантов, развитии их гражданской позиции и стремления направлять свои способности на благо страны. Он отметил, что успехи образовательных учреждений во многом зависят от личной вовлеченности, самоотдачи и профессионализма педагогов.

«Мы и впредь будем повышать роль университетов, вузов в развитии страны и наших регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, кадрового потенциала России», — добавил президент.

Кроме того, он пообещал совершенствовать образовательную инфраструктуру и обеспечивать выпускникам не только специальные знания, но и фундаментальную подготовку в естественно-научных, гуманитарных и других дисциплинах.

Президент выразил благодарность педагогам за их труд и вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной высшей школы, пожелав дальнейших успехов и всего доброго.

До этого Путин поздравил самбистов с профессиональным праздником.

