Более 48 тыс. заявок подано на премию «Служение»

Премия «Служение» объединяет муниципальных служащих всей страны
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

На третью всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило более 48 тыс. заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Организаторы отметили, что такой уровень отклика демонстрирует высокую вовлеченность и командное взаимодействие представителей муниципального сообщества по всей стране.

«Из года в год премия «Служение» является главным событием для всего муниципального сообщества. Главная задача — дать возможность каждому его представителю, каждому муниципальному служащему рассказать о своих достижениях, заслугах, успешных проектах. Премия «Служение» для муниципальных служащих не просто награда — это признание их работы, стимул и дополнительная мотивация двигаться дальше», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется регионам Донбасса и Новороссии. Из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей поступило более 800 заявок.

В топ-3 номинаций по количеству заявок вошли «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории — благополучие жителей» и «Инициатива каждого — общий успех».

Отмечается, что более 1000 заявок подали участники в возрасте от 18 до 24 лет. При этом самым старшим участником стал муниципальный депутат из городского округа Нальчик, которому 92 года.

Премия будет вручаться в 10 номинациях. Прием заявок продлится до 21 ноября. Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках третьего всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Напомним, премия «Служение» была учреждена президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

