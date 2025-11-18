На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В южнокорейском кафе поймали попугая, ворующего кофе

UPI: попугая, ворующего кофе, поймали в Южной Корее
true
true
true
close
Korean Animal Rescue and Management Association

В южнокорейском кафе поймали попугая, ворующего кофе, пишет UPI.

Полицейские получили вызов о «бродячей птице», бесцеремонно крадущей напитки у гостей в кофейне. По прибытии сотрудники правоохранительных органов обнаружили довольно мирную картину: хозяин заведения уже подкармливал пернатого «преступника», а посетители с удовольствием его гладили.

Как выяснилось, беглецом оказался желтоголовый амазонский попугай — вид, обитающий в Центральной Америке и находящийся под угрозой исчезновения. Содержание таких птиц в Южной Корее строго запрещено без специального разрешения. Сейчас Управление по охране окружающей среды бассейна реки Хан работает над официальным подтверждением вида.

По данным Корейской ассоциации по спасению и управлению животными, попугай абсолютно здоров и, судя по ухоженному виду, до побега о нем хорошо заботились. Власти пытаются найти законного владельца птицы.

Если хозяин не объявится, попугай будет передан в специализированный центр по уходу за животными при Национальном институте экологии.

Ранее попугай заменил будильник в iPhone и стал интернет-звездой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами