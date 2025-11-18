В южнокорейском кафе поймали попугая, ворующего кофе, пишет UPI.

Полицейские получили вызов о «бродячей птице», бесцеремонно крадущей напитки у гостей в кофейне. По прибытии сотрудники правоохранительных органов обнаружили довольно мирную картину: хозяин заведения уже подкармливал пернатого «преступника», а посетители с удовольствием его гладили.

Как выяснилось, беглецом оказался желтоголовый амазонский попугай — вид, обитающий в Центральной Америке и находящийся под угрозой исчезновения. Содержание таких птиц в Южной Корее строго запрещено без специального разрешения. Сейчас Управление по охране окружающей среды бассейна реки Хан работает над официальным подтверждением вида.

По данным Корейской ассоциации по спасению и управлению животными, попугай абсолютно здоров и, судя по ухоженному виду, до побега о нем хорошо заботились. Власти пытаются найти законного владельца птицы.

Если хозяин не объявится, попугай будет передан в специализированный центр по уходу за животными при Национальном институте экологии.

