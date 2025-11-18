Адвокат совратил 12-летнюю девочку и пытался оправдаться «искренней любовью»

Адвокат из Гонконга признался в половой связи с 12-летней девочкой и предстал перед судом. Об этом сообщает газета South Chien Morning Post.

Сорокалетний Кельвин Люк Кин-тин познакомился со школьницей в приложении для знакомств Heymandi, и 4 марта прошлого года девочка согласилась встретиться с мужчиной, которому, как она думала, было около 28–29 лет. В тот же день юрист отвез подростка в свою квартиру, чтобы заняться сексом.

Они снова встретились в той же квартире 28 марта, и девушка, как говорится в материалах дела, вновь согласилась на секс, выпив несколько банок пива. На этот раз мужчина снял презерватив во время полового акта, чем расстроил потерпевшую, но не остановился. Кроме того, он сделал более 200 фотографий и видео с обнаженной жертвой.

В конце концов отец девочки проверил ее мобильный телефон, обнаружил, что она отправляла обвиняемому свои фотографии, и подал заявление в полицию. В переписке Кин-тин говорил потерпевшей, что любит ее и скучает по ней, а также просил прислать видео, где она трогает себя.

На суде мужчина заявил, что у них были искренние любовные отношения. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в незаконном половом акте с девочкой младше 13 лет, двум пунктам обвинения в изготовлении детской порнографии и одному пункту обвинения в совращении лица младше 16 лет для изготовления порнографии.

Ранее московского художника приговорили к 11 годам тюрьмы за совращение учениц.